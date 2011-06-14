Копирайт на русском

$20
КопирайтингЗавершен28 заявок407 просмотров
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Нужны 5 статей по 2000 знаков без пробелов на русском по теме массаж. Цена $20, сроки 5 дней.

13 лет назад
OlgaVictorovna
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
valia_tajnon
Виктория 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов(-3)
13 лет назад
$20
5 дней
Виктория потрясающий копирайтер: работает быстро, сдает в срок, глубоко разбирается в теме, пишет на хорошем русском языке 100% уникальные тексты. Я очень довольна и рекомендую Викторию всем, кому нужен качественный копирайт на русском.
Было приятно работать с Ольгой - четко поставленное задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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