Написать медицинский текст

Требуется человек с высшим медицинским образованием и литературным языком для написания текстов на тему приближенную к медицине тему - медицинская мебель. Нужны будут статьи с описанием товара ( о товаре есть сайт - оттуда все возмете что надо)

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