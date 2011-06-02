Нужен качественный копирайт логистика\перевозки.

КопирайтингЗакрыт12 заявок276 просмотров
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Сабж

нужен высококачественный, профессиональный копирайт - наполнение разделов корп. сайта по тематике логистика, перевозки грузов и тп, с использованием заданных ключевых слов в контексте каждой статьи.

объем - несколько десятков "статей" по 3-5килознаков

особый упор на качество, корпоративность, обязательно опыт и примеры текстов

оплата вмз. предлагайте цены и примеры, дамы и господа.

13 лет назад
Blinter
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
valia_tajnon
Виктория 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов(-3)
13 лет назад
$2
1 день
Выполнила тест, предложил написать 24 статьи, согласилась, тз в полном объеме поняла. к оговоренному сроку просто пропала. проявилась по почте со ссылкой на "неработающий интернет" и обещанием все сдать в течение 1 дня, в итоге сидит онлайн и игнорит. потерял 2 недели времени. не работайте с такими
Приятный в общении заказчик, своевременная оплата работы, интересные задания, рекомендую!
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