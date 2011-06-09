Нужны простые короткие статьи.

Требуется написать описания разделов сайта по тематике "онлайн игры для девочек". Всего 15 статей по ~1к символов каждая. Понимание seo. За все - 800 WMR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание статей из цикла советы, краткие обзоры.
Объем около 1500 знаков б/п.
Работа не разовая, время от времени буду обращаться еще.
Сроки написания - не критичны. Можно договориться о больших сроках 3-5 дней, иногда больше. Т.е написать можно в любое удобное и свободное время.
Для меня важна (очень) стоимость.
Если предлагаете скидки — пишите пожалуйста сразу.
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