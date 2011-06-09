Нужны простые короткие статьи.

КопирайтингЗавершен30 заявок467 просмотров
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Требуется написание статей из цикла советы, краткие обзоры.

Объем около 1500 знаков б/п.

Работа не разовая, время от времени буду обращаться еще.

Сроки написания - не критичны. Можно договориться о больших сроках 3-5 дней, иногда больше. Т.е написать можно в любое удобное и свободное время.

Для меня важна (очень) стоимость.

Если предлагаете скидки — пишите пожалуйста сразу.

13 лет назад
Kisaiosa
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
ElfiMaloy
Ольга 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Давно сотрудничаю с Ольгой. Работой доволен. Всегда на связи, не теряется. Работу сдает в срок. Рекомендую!
Всё чётко.
medley
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$3
1 день
Работой доволен. Написанная статья легко читается, буду еще обращаться за статьями.
Рекомендую к сотрудничеству!
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