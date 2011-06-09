Нужны простые короткие статьи.

Требуется написание статей из цикла советы, краткие обзоры.

Объем около 1500 знаков б/п.

Работа не разовая, время от времени буду обращаться еще.

Сроки написания - не критичны. Можно договориться о больших сроках 3-5 дней, иногда больше. Т.е написать можно в любое удобное и свободное время.

Для меня важна (очень) стоимость.

Если предлагаете скидки — пишите пожалуйста сразу.