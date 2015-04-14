Написать SEO-текст на главную страницу сайта

КопирайтингЗавершен6 заявок246 просмотров
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Есть сайт http://demo1.abicon.ru , он является новой версией сайта http://stroystile.com/

В низ главной страницы нового сайта нужно написать ЧИТАЕМЫЙ для людей текст объемом в 3.000 знаков. Текст должен быть лучше того, что сейчас висит на главной сайта http://stroystile.com/

Статья нужна к завтрашнему дню. В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО цену. Без указания не рассматриваю.

Вот ключевые слова по которым будет продвигаться морда:

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13 лет назад
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Всё хорошо, рекомендую
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