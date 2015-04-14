Написать SEO-текст на главную страницу сайта

Требуется грамотный копирайтер разбирающийся в теме Интерент бизнеса, заработок на сайта, построение сайтов и т.д. и умеющий грамотно писать и объяснять обычным языком новичкам. Задача: наполнять блог (wordpress) на тему заработок в интернете. Укажите цену за 1к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://demo1.abicon.ru , он является новой версией сайта http://stroystile.com/
В низ главной страницы нового сайта нужно написать ЧИТАЕМЫЙ для людей текст объемом в 3.000 знаков. Текст должен быть лучше того, что сейчас висит на главной сайта http://stroystile.com/
Статья нужна к завтрашнему дню. В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО цену. Без указания не рассматриваю.
Вот ключевые слова по которым будет продвигаться морда:
Строительство
Строительство домов
Проекты
Коттеджи
Коттедж
Проекты домов
Деревянные дома
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Под ключ
Строительные работы
Загородный дом
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Строительные фирмы
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Строительство коттеджей
Технология строительства
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Проекты загородных домов
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Сруб дома
Проект коттедж
Дом из клееного бруса
Готовые дома
Строительство деревянного дома
Сруб бани
Строительство бань
Строительство дачных домов
Проекты загородных домов
Строительство жилых домов
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