Наполнять блог по заработку статьями

Требуется грамотный копирайтер разбирающийся в теме Интерент бизнеса, заработок на сайта, построение сайтов и т.д. и умеющий грамотно писать и объяснять обычным языком новичкам.

Задача: наполнять блог (wordpress) на тему заработок в интернете.

Укажите цену за 1к знаков – рерайт и копирайт, а также ваш опыт.

P.S.: Если вы не знаете что такое обозначают эти слова ТИц, sape, хостинг, домен, php, css, сателлит, mfs, mfa, dns и другие страшные слова, то закройте страничку, предложение не для вас.