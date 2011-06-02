Наполнять блог по заработку статьями

Сабж нужен высококачественный, профессиональный копирайт - наполнение разделов корп. сайта по тематике логистика, перевозки грузов и тп, с использованием заданных ключевых слов в контексте каждой статьи. объем - несколько десятков "статей" по 3-5килознаков особый упор на качество, ...
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Требуется грамотный копирайтер разбирающийся в теме Интерент бизнеса, заработок на сайта, построение сайтов и т.д. и умеющий грамотно писать и объяснять обычным языком новичкам.
Задача: наполнять блог (wordpress) на тему заработок в интернете.
Укажите цену за 1к знаков – рерайт и копирайт, а также ваш опыт.
P.S.: Если вы не знаете что такое обозначают эти слова ТИц, sape, хостинг, домен, php, css, сателлит, mfs, mfa, dns и другие страшные слова, то закройте страничку, предложение не для вас.
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