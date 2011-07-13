Копирайт на мебельную тематику

Здравствуйте! Нужно наполнение для сайта компании-изготовителя мебели на заказ. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты (возможно, с долей юмора), вызвающие доверие и располагающие к себе заказчика. Неплохо будет, если в процессе чтения у посетителя будет возникать ощущение диалога, т.е. ...
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Копирайтинг для сайта мебельной тематики - красивые текты о мебели. 50р/1000зн
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