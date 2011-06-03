Статьи на тему грузоперевозок и спецтехники

Нужно написать эссе на английском языке ~ 400 слов, тема How to improve situation on Russian Railways? Тип эссе - essays suggestions solutions to problems. Как писать данное эссе - ...
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Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора.
Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне.
Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность.
При наличии орфографических и пунктуационных ошибок обязательно потребую все исправить.
Не SEO статья, состоящая из шинглов и ключей, а должна быть для людей, чтобы легко читалась.
Цена 100 руб. за статью.
Примерные темы статей на тему "грузоперевозки"
1- Как правильно заказывать услуги грузоперевозок, договор, на что обращать внимание
2- Правила работы с грузоперевозчными компаниями
3- что нужно знать, когда заказываешь грузоперевозки
8- выгодно ли заниматься грузоперевозками
Тема "Спецтехника (аренда и/или продажа)" строительная техника, экскаваторы, погрузчики, краны, бетономешалки, снегоочистители и т.п.:
9- как правильно арендовать/покупать спецтехнику
10- ответственность при аренде спецтехники
12- бизнес план фирмы продающей/сдающей спецтехнику
13- выгодно ли заниматься спецтехникой
По мере выполнения список будет сокращаться.
ICQ не пользуюсь, в личку пожалуйста не пишите.
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