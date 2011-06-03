Статьи на тему грузоперевозок и спецтехники

КопирайтингЗакрыт9 заявок552 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора.

Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне.

Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность.

При наличии орфографических и пунктуационных ошибок обязательно потребую все исправить.

Не SEO статья, состоящая из шинглов и ключей, а должна быть для людей, чтобы легко читалась.

Цена 100 руб. за статью.

Примерные темы статей на тему "грузоперевозки"

1- Как правильно заказывать услуги грузоперевозок, договор, на что обращать внимание

2- Правила работы с грузоперевозчными компаниями

3- что нужно знать, когда заказываешь грузоперевозки

8- выгодно ли заниматься грузоперевозками

Тема "Спецтехника (аренда и/или продажа)" строительная техника, экскаваторы, погрузчики, краны, бетономешалки, снегоочистители и т.п.:

9- как правильно арендовать/покупать спецтехнику

10- ответственность при аренде спецтехники

12- бизнес план фирмы продающей/сдающей спецтехнику

13- выгодно ли заниматься спецтехникой

По мере выполнения список будет сокращаться.

ICQ не пользуюсь, в личку пожалуйста не пишите.

Общение только по email

13 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Эссе на английском

    Нужно написать эссе на английском языке ~ 400 слов, тема How to improve situation on Russian Railways? Тип эссе - essays suggestions solutions to problems. Как писать данное эссе - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать анализ предметной области банков (4 стр)

    Нужно написать маленький анализ, 4 страницы А4 12 полуторный, Анализ предметной области - банковское мошенничество(только в сфере киберпреступлений) - написать про наиболее известные случаи воровства при использовании информационных технологий, и написать сколько при этом ежегодно ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты для сайта мебельной тематики

    Здравствуйте! Нужно наполнение для сайта компании-изготовителя мебели на заказ. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты (возможно, с долей юмора), вызвающие доверие и располагающие к себе заказчика. Неплохо будет, если в процессе чтения у посетителя будет возникать ощущение диалога, т.е. ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текст для интернет магазина.

    Интернет магазин кондиционеров. Требуется текст: 1. На главной(оптимизированный копирайт 2-4к знаков.) 2. Монтаж (самому найти статьи/информацию о монтаже сплит систем и так далее. сделать рерайт. можно разделить на статьи - например отдельно монтаж для промышленных кондеев, для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи с ключами для начинающих копирайтеров

    Нужны около 40 статей с ключами по 2-2,5 тыс. знаков по тематике "шкафы-купе". 100%-ная уникальность. Сроки: чем быстрее, тем лучше. Бюджет небольшой, так что возможна работа с начинающими фрилансерами без отзывов и рейтинга. Пишите цены и сколько напишете за ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать SEO-текст на главную страницу сайта

    Есть сайт http://demo1.abicon.ru , он является новой версией сайта http://stroystile.com/ В низ главной страницы нового сайта нужно написать ЧИТАЕМЫЙ для людей текст объемом в 3.000 знаков. Текст должен быть лучше того, что сейчас висит на главной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад