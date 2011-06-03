Статьи на тему грузоперевозок и спецтехники

Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора.

Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне.

Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность.

При наличии орфографических и пунктуационных ошибок обязательно потребую все исправить.

Не SEO статья, состоящая из шинглов и ключей, а должна быть для людей, чтобы легко читалась.

Цена 100 руб. за статью.

Примерные темы статей на тему "грузоперевозки"

1- Как правильно заказывать услуги грузоперевозок, договор, на что обращать внимание

2- Правила работы с грузоперевозчными компаниями

3- что нужно знать, когда заказываешь грузоперевозки

8- выгодно ли заниматься грузоперевозками

Тема "Спецтехника (аренда и/или продажа)" строительная техника, экскаваторы, погрузчики, краны, бетономешалки, снегоочистители и т.п.:

9- как правильно арендовать/покупать спецтехнику

10- ответственность при аренде спецтехники

12- бизнес план фирмы продающей/сдающей спецтехнику

13- выгодно ли заниматься спецтехникой

По мере выполнения список будет сокращаться.

ICQ не пользуюсь, в личку пожалуйста не пишите.

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