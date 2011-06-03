Эссе на английском

КопирайтингЗакрыт5 заявок235 просмотров
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Нужно написать эссе на английском языке ~ 400 слов,

тема How to improve situation on Russian Railways?

Тип эссе - essays suggestions solutions to problems.

Как писать данное эссе - пришлю на почту.

Оставляйте свои контактные данные.

Сроки 2 дня.

Оплата ЯД.

Спасибо.

13 лет назад
robocyyp
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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