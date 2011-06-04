Написать отзывы к разным файлам на английском.

На сайте можно скачать много разных файлов - книг, фильмов, музыки, программ и.т.д. Ваша цель написать на английском языке отзывы к этим файлам. Причём не к каждому файлу отдельно, а так, чтобы отзыв можно было оставить под любым файлом.

Большая часть отзывов должна быть позитивной, часть негативной или нейтральной. Каждый отзыв от одного слова, до 2-3 предложений.

Для примера, можете подсматривать на отзывы к раздачам торрентов, можете подсматривать как пишут отзывы на сайтах по софту. Главное не повторять один в один. Лучше писать полностью самому, конечно.

В приложении 100 фраз на русском, вот нужно типо такого на английском.

Скорей всего буду соотрудничать с несколькими людьми.