Нейминг и доменное имя для сайта

# 1 — $ 100 # 2 — $ 15 # 3 — $ 15

Приглашаем придумать название и/или доменное имя для веб проекта.

Тематика сайта: социальная сеть для путешественников.

Идея сервиса: взаимопомощь между пользователями

Сервис позволяет путешественникам задавать вопросы о местах, в которых они находятся или планируют

поехать и получать ответы от людей, знакомых с данным регионом (локальных экспертов).

Основные тезисы: взаимопомощь, путешествия, вопросы, ответы, советы, локальные эксперты, живое общение.

Проект нацелен на глобальную аудиторию, поэтому название и домен должны быть на английском языке.

Ждем ваши варианты до 9 июня 18:00. (по возможности в комментариях, а не посредством личных сообщений)

Результаты оглашаются 10 июня, до 20:00.

Победитель конкурса получает 100$. Авторы идей, занявших второе и третье места - 15$. Удачи!