Мини-электростанции, газопоршневые установки

Для магазина Деревянных игрушек WoodFun.ru нужен человек умеющий красиво писать тексты продающие товар (описание товаров)+ обзорно тематические тексты Для примера пришлите текст к следующему http://www.woodfun.ru/product.php?id=3032 (поставщик http://www.orientalway.ru) по стоимости хотелось бы уложиться в 70 руб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайтер по данной теме,так-же для написания статей,нужен человек который понимал бы о чём идёт речь.
Те кто не в теме просьба не отписываться...
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