Наполнение форума о Болгарии

КопирайтингЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Требуется 1 автор, для работы на форуме о Болгарии, под разными никами (5-10 максимум).

Основное требование - вменяемые тексты, по возможности не дикий копипаст, а осмысленные тексты.

Работа стабильная.

Опыт обязателен.

Рассматриваем предложения только в тендере

13 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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