Статья на русском языке, тема - туризм.

Туроператору требуется грамотный русскоязычный копирайтер для написания креативной статьи на тему "Философия СПА". Статья должна читаться на одном дыхании, при этом быть емкой и уникальной (компоновка и переписывание уже имеющихся текстов не подходит). Материалы (на английском и русском языках) и подробное задание предоставлю исполнителю. Объем - не более 2250 знаков (без пробелов).

План статьи:

1. Что такое СПА (2-3 предложения о том, что такое СПА…).

2. Что такое СПА сегодня (каким бывает СПА-отдых (лечение) сегодня…).

3. Пару слов о словацких СПА-курортах (пару фактов из истории, описать их целебные свойства...).

При написании статьи Ваши идеи приветствуются!

Прошу в заявке указывать стоимость работы.