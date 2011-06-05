Статья на русском языке, тема - туризм.

Для магазина Деревянных игрушек WoodFun.ru нужен человек умеющий красиво писать тексты продающие товар (описание товаров)+ обзорно тематические тексты Для примера пришлите текст к следующему http://www.woodfun.ru/product.php?id=3032 (поставщик http://www.orientalway.ru) по стоимости хотелось бы уложиться в 70 руб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Туроператору требуется грамотный русскоязычный копирайтер для написания креативной статьи на тему "Философия СПА". Статья должна читаться на одном дыхании, при этом быть емкой и уникальной (компоновка и переписывание уже имеющихся текстов не подходит). Материалы (на английском и русском языках) и подробное задание предоставлю исполнителю. Объем - не более 2250 знаков (без пробелов).
План статьи:
1. Что такое СПА (2-3 предложения о том, что такое СПА…).
2. Что такое СПА сегодня (каким бывает СПА-отдых (лечение) сегодня…).
3. Пару слов о словацких СПА-курортах (пару фактов из истории, описать их целебные свойства...).
При написании статьи Ваши идеи приветствуются!
Прошу в заявке указывать стоимость работы.
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