ТЗ для программиста

КопирайтингЗакрыт1 заявка190 просмотров
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Требуется составить технически грамотно и по алгоритмам (этапам разработки) техническое задание на разработку сети дополнений для скрипта ДЛЕ.

13 лет назад
vvaann
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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