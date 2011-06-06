Ведение блога о facebook

Требуется 1 автор, для работы на форуме о Болгарии, под разными никами (5-10 максимум). Основное требование - вменяемые тексты, по возможности не дикий копипаст, а осмысленные тексты. Работа стабильная. Опыт обязателен. Рассматриваем предложения только в тендере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем нескольких авторов для ведения блога о facebook.
Подробности – http://smolive.ru/poisk-avtorov-dlya-bloga-o-facebok/
В проекте пишем о себе, а также опыт использования facebook, wordpress, копирайтинг, а также указываем в какую рубрику готовы писать, вашу цену и номер ICQ.
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