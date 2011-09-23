Gena84

Геннадий Gena84

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов на CMS Drupal, поисковое продвижение сайтов, консалтинг

Настоящее белорусское качество! Делаем проекты с умом, относимся к заказчикам с душой.

Опытная команда из 9-ти человек поможет вам в создании и продвижении сайтов на CMS Drupal.

На выходе вы получаете полностью готовый к работе сайт со всеми необходимыми модулями (в том числе для SEO и аналитики). Сайт полностью русифицирован, проведена внутренняя оптимизация, «отрезано» всё лишнее, что может мешать пользователям или поисковикам.

Если у вас есть вопросы, задавайте их на [email protected] – я постараюсь вам помочь.

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Отзывы заказчиков

isbvlad
Стас 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
9 баллов
10 лет назад
Провести обновление версии, оптимизацию сайтов на Друпале
Все о чем договаривались сделано, работой доволен, могу рекомендовать!
Хороший заказчик. Адекватно реагировал на предложения, с финансами не возникало проблем.
Ответный отзыв
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
8 баллов
10 лет назад
Landing Page для веб-сервиса
Все было сделано. я был доволен. Нормальный исполнитель.
Спасибо, отличный заказчик. В срок подготовил все материалы, дал комментарии, принял и оплатил работу. Точно знает, чего хочет и при этом прислушивается к мнению исполнителя.
Ответный отзыв
1-kvazar
Сергей 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
9 баллов
10 лет назад
Модуль Reviews (Рецензии)
Спасибо, отличная работа. Буду обращаться к вам в дальнейшем, в ближайшее время серьезного заказа не предвидится, но в будущем, надеюсь, будете меня выручать.
Отличный заказчик. Очень чёткое и детальное ТЗ, оперативные ответы на вопросы, хорошая проверка результата и обратная связь. Спасибо, побольше бы таких заказчиков!
Ответный отзыв
darts44
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сайт на Drupal
Drupal
Качественно, Быстро, очень доволен работой!
Всё чётко и вовремя!
Ответный отзыв
bks-minsk
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1800
9 баллов
11 лет назад
Сайт оптовой компании
Хочется сказать просто "Спасибо!" За профессионализм, терпение, коммуникабельность и отличный результат. Рекомендую всем!
Отличный заказчик! Рекомедую!
Ответный отзыв
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Сайты «под ключ»
9 отзывов
от $299
от 7 дней
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