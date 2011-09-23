Создание сайтов на CMS Drupal, поисковое продвижение сайтов, консалтинг
Настоящее белорусское качество! Делаем проекты с умом, относимся к заказчикам с душой.
Опытная команда из 9-ти человек поможет вам в создании и продвижении сайтов на CMS Drupal.
На выходе вы получаете полностью готовый к работе сайт со всеми необходимыми модулями (в том числе для SEO и аналитики). Сайт полностью русифицирован, проведена внутренняя оптимизация, «отрезано» всё лишнее, что может мешать пользователям или поисковикам.
Если у вас есть вопросы, задавайте их на [email protected] – я постараюсь вам помочь.
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Портфолио
- Дизайн онлайн-сервиса320 просмотров
- Разработка сайта строительной компании410 просмотров
- Посадочная страница "Промышленный демонтаж"376 просмотров
- Создание сайта строительной лаборатории475 просмотров
- Сайт для дилера микросхем и ПП приборов303 просмотра
- Разработка сайта оптовой компании (светильники)312 просмотров
- Разработка Landing Page по подбору персонала631 просмотр
- Дизайн сайта ночного клуба-ресторана566 просмотров
- Дизайн сайта тур фирмы "Планета путешествий"483 просмотра
- Дизайн сайта услуг в области систем безопасности332 просмотра
- Дизайн landing-page для сайта водосточных систем1266 просмотров
- Дизайн сайта праздничного агентства353 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
10 лет назад
Все о чем договаривались сделано, работой доволен, могу рекомендовать!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Адекватно реагировал на предложения, с финансами не возникало проблем.
$250
8 баллов
10 лет назад
Все было сделано. я был доволен. Нормальный исполнитель.
Ответный отзыв
Спасибо, отличный заказчик. В срок подготовил все материалы, дал комментарии, принял и оплатил работу. Точно знает, чего хочет и при этом прислушивается к мнению исполнителя.
$400
9 баллов
10 лет назад
Спасибо, отличная работа. Буду обращаться к вам в дальнейшем, в ближайшее время серьезного заказа не предвидится, но в будущем, надеюсь, будете меня выручать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень чёткое и детальное ТЗ, оперативные ответы на вопросы, хорошая проверка результата и обратная связь. Спасибо, побольше бы таких заказчиков!
$150
10 баллов
11 лет назад
Drupal
Качественно, Быстро, очень доволен работой!
Ответный отзыв
Всё чётко и вовремя!
$1800
9 баллов
11 лет назад
Хочется сказать просто "Спасибо!" За профессионализм, терпение, коммуникабельность и отличный результат. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомедую!
Сайты «под ключ»
9 отзывов
от $299
от 7 дней
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