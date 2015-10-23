Консультация по организации пространства в коттедже 11 на 10 м.

Архитектура зданийЗакрыт17 заявок251 просмотр
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Мне нужно принципиально определиться с планировкой в частном коттедже. Пока речь идёт про первый этаж. Дальше - обсудим.  Возможно, потребуется и визуализация интерьера.

Сейчас я даже точно не знаю, в какой комнате сделать кухню, какого размера сделать проход, шкаф и туалет. В дом подведены коммуникации, сделаны несущие стены, а внутренних перегородок нету.

Результатом вашей работы будет являться изучение моего дома и консультация меня по вопросам организации пространства. Если на этом этапе удастся "утрясти" принципиальный план организации пространства (без визуализации) - то это будет просто супер!

8 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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