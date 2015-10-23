Консультация по организации пространства в коттедже 11 на 10 м.

Мне нужно принципиально определиться с планировкой в частном коттедже. Пока речь идёт про первый этаж. Дальше - обсудим. Возможно, потребуется и визуализация интерьера.

Сейчас я даже точно не знаю, в какой комнате сделать кухню, какого размера сделать проход, шкаф и туалет. В дом подведены коммуникации, сделаны несущие стены, а внутренних перегородок нету.

Результатом вашей работы будет являться изучение моего дома и консультация меня по вопросам организации пространства. Если на этом этапе удастся "утрясти" принципиальный план организации пространства (без визуализации) - то это будет просто супер!