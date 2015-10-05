Фасад здания

Нужно создать 3Д модель и придумать несколько вариантов красивой мансарды (взамен демонтируемой) с учётом демонтажа 3х верхних этажей (где начинается крыша) и установлением 4х круглых башенок которые на фотках находятся рядом со строением. Также внутренне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать цветовое решение фасада из керамогранита.
Здание 2-х этажное с мансардой.
фото соседних зданий в приложении.
также есть чертежи в archicad
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