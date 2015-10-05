Фасад здания

Нужен опытный архитектор проектант, чтобы разбить существующее здание для сдачи в аренду по комнатам/офисам, 15-20-30 метров в зависимости от расположения/окон и других правил/СНИПОВ. Результат работы будут варианты планировок с указанием площадей комнат для сдачи в ...