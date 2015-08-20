Провести обновление версии, оптимизацию сайтов на Друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки176 просмотров

Провести обновление версии, оптимизацию и настройку безопасности сайтов на Друпале.

(всего 7 сайтов,из них 4 сайта без контента либо с малым количеством контента)

Обновить движок сайта

Оптимизировать сайт, отключить лишние модули и плагины

установить антибот, антиспам и антифлуд модули для сайта.

10 лет назад
isbvlad
Стас 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Все о чем договаривались сделано, работой доволен, могу рекомендовать!
Хороший заказчик. Адекватно реагировал на предложения, с финансами не возникало проблем.

Заявки фрилансеров

Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад