Переработать текущий шаблон на wp

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки175 просмотров

Приветствую всех.

Есть проект сделанный на wp, требуется переработать текущий вариант + добавить и сделать шаблон внутренней страницы.

WordPress
10 лет назад
100work
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров