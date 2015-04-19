Нужно сделать резервную копию сайта, базы данных и обновить drupal 6.19, до последней версии 6,35. На сайте установлен свой шаблон. Так же обновить установленные модули, что-бы в доступных обновлениях не было ничего красного и желтого.

Сайт должен быть работоспособный после обновления и не выдавать никаких ошибок.

Прикрепил скрин к сообщению установленных модулей, которые надо обновить.

По срокам, обновление надо сделать в течении 12 часов.

Оплата договорная, по факту выполненных работ, wmr или перевод на карту сбер банка, либо личная встреча в Москве в офисе.

Возможно заключение договора подряда.

Дальнейшее сотрудничество.