Обновить drupal 6.19 до последней версии.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки117 просмотров

Нужно сделать резервную копию сайта, базы данных и обновить drupal 6.19, до последней версии 6,35. На сайте установлен свой шаблон. Так же обновить установленные модули, что-бы в доступных обновлениях не было ничего красного и желтого.

Сайт должен быть работоспособный после обновления и не выдавать никаких ошибок.

Прикрепил скрин к сообщению установленных модулей, которые надо обновить.

По срокам, обновление надо сделать в течении 12 часов.

Оплата договорная, по факту выполненных работ, wmr или перевод на карту сбер банка, либо личная встреча в Москве в офисе.

Возможно заключение договора подряда.

Дальнейшее сотрудничество.

Drupal
10 лет назад
thednb
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, мастер своего дела, все сделал менее чем за час, рекомендую, буду дальше сотрудничать.
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад