Перенос сайта на другую CMS

Имеется сайт fancool.ru

Основное направление деятельности - услуги монтажа промышленных систем. Дополнительно на сайте имеется многоуровневый каталог продукции. Из-за первоначальной оптимизации только под услуги, каталог не был продуман, и его загрузка занимает большое количество времени.

Что требуется от нового движка:

* быстрая загрузка каталога без кэширования данных

* многоуровневые разделы

* многоуровневый каталог продукции

* деление каталога по типу продукции и по производителям. Соответственно должна быть возможность привязки товара к рубрике и к производителю (не обязательная)

* возможность выбора типа отображения товаров в зависимости от рубрики

* возможность привязки технических характеристик к рубрике и наследование их ниже по древу вложенности

* функция пакетной загрузки/выгрузки товаров из xls, где должно указываться: рубрика привязки товара, поля товара (название, заголовок, адрес, различные параметры и технические характеристики, цены) - должна быть возможность гибкой настройки шаблона, т.е. должна быть возможность импортировать все, не обязательно через красивый интерфейс, подойдет и редактирование конфигурационного файла

* ЧПУ и возможность задания полностью ручного URL (т.е. от первого уровня до последнего)

* корзина (заказ не самого товара в отдельности, а заказ оборудования + сопутствующих услуг)

Что требуется:

* разработка функционала

* дизайн: скорее всего нужно будет использовать сверстанные ранее макеты; либо верстать заново и настройка

* перенос данных с текущего сайта

* сохранение имеющейся системы урлов

Прошу ознакомиться с требованиями и предложить систему управления для решения задачи, отвечающую этим требованиям в полном объеме, озвучить цену и сроки.