Необходимо из PSD сверстать адаптивный шаблон(достаточно простой) для Joomla 3. Перенести все статьи с сайта, которые сейчас на joomla 2.5 с сохранением url. Написать новый шаблон с нуля с чистым валидным ...
Перенос сайта на другую CMS
Имеется сайт fancool.ru
Основное направление деятельности - услуги монтажа промышленных систем. Дополнительно на сайте имеется многоуровневый каталог продукции. Из-за первоначальной оптимизации только под услуги, каталог не был продуман, и его загрузка занимает большое количество времени.
Что требуется от нового движка:
* быстрая загрузка каталога без кэширования данных
* многоуровневые разделы
* многоуровневый каталог продукции
* деление каталога по типу продукции и по производителям. Соответственно должна быть возможность привязки товара к рубрике и к производителю (не обязательная)
* возможность выбора типа отображения товаров в зависимости от рубрики
* возможность привязки технических характеристик к рубрике и наследование их ниже по древу вложенности
* функция пакетной загрузки/выгрузки товаров из xls, где должно указываться: рубрика привязки товара, поля товара (название, заголовок, адрес, различные параметры и технические характеристики, цены) - должна быть возможность гибкой настройки шаблона, т.е. должна быть возможность импортировать все, не обязательно через красивый интерфейс, подойдет и редактирование конфигурационного файла
* ЧПУ и возможность задания полностью ручного URL (т.е. от первого уровня до последнего)
* корзина (заказ не самого товара в отдельности, а заказ оборудования + сопутствующих услуг)
Что требуется:
* разработка функционала
* дизайн: скорее всего нужно будет использовать сверстанные ранее макеты; либо верстать заново и настройка
* перенос данных с текущего сайта
* сохранение имеющейся системы урлов
Прошу ознакомиться с требованиями и предложить систему управления для решения задачи, отвечающую этим требованиям в полном объеме, озвучить цену и сроки.
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