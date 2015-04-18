Переписать кривую тему WP

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Закрыт4 заявки143 просмотра

имеется кривая тема Wordpree (собранная криворуким школьником) необходимо многое переписать, или написать с нуля, тема совсем не сложная, от Вас цена, сроки.

WordPress
10 лет назад
cleantis
Алексей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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