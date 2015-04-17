Требуется сделать сайт (впринципе обычный движок), Тематика - новостройки. Суть: Страничка, с грамотно расставленными рекламными блоками ( примерно как тут _ttp://zastroev.ru/ ) Более подробно в ЛС
Доработать WordPress плагин Woocommerce
Где-то нужно настроить стили, где-то доперевести + иногда подглючивает корзина...
Кто сможет помочь?
Заявки фрилансеров
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