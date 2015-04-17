Доработать WordPress плагин Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка117 просмотров

Где-то нужно настроить стили, где-то доперевести + иногда подглючивает корзина...

Кто сможет помочь?

WooCommerceWordPress
10 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров