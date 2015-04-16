Битрикс медленно грузится. Проанализировать и исправить.

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Закрыт2 заявки102 просмотра

Проблема - жалоба клиентов, что сайт медленно грузится.

Адрес сайта - http://www.sloncomfort.ru/

Стоимость решения проблемы?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров