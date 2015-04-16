Здравствуйте! Есть сайт ecostroy-ug.ru/ его нужно доделать до конца. Что нужно: -Исправить в дизайне картинки -Наполнить контентом (все предоставлю) -Добавить раздел партнеры
Битрикс медленно грузится. Проанализировать и исправить.
Проблема - жалоба клиентов, что сайт медленно грузится.
Адрес сайта - http://www.sloncomfort.ru/
Стоимость решения проблемы?
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