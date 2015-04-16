Калькулятор на магазин с virtuermart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо

1. Сделать отдельный шаблон категории. как здесь _http://www.prom23.ru/catalog/stroitelnye-lesa/stroitelnye-lesa-ramnogo-tipa/

т.е кнопка купить заменяется на кнопку рассчитать,каторая ведет в товар.

2. В самом товаре надо сделать карточку подобно этой _http://www.prom23.ru/catalog/stroitelnye-lesa/stroitelnye-lesa-ramnogo-tipa/id-lrsp30-max-h30m/

т.е написать калькулятор и встроить его в страницу. Если невозможно чтобы цена после расчета попадала в корзину,то просто выводить результат и кнопка купить на которой будет форма быстрого заказа(телефон имя)

сам калькулятор в экселе https://yadi.sk/d/2aDbf1Eqft9qg

10 лет назад
Seoboy1
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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