Необходимо сверстать и поставить на движок интернет-магазин. ТЗ и привью макеты прикрепляем. Просим сообщить: 1. стоимость 2. сроки 3. платформу на которой будет собираться сайт (допустимы любые популярные CMS кроме ...
Калькулятор на магазин с virtuermart
Необходимо
1. Сделать отдельный шаблон категории. как здесь _http://www.prom23.ru/catalog/stroitelnye-lesa/stroitelnye-lesa-ramnogo-tipa/
т.е кнопка купить заменяется на кнопку рассчитать,каторая ведет в товар.
2. В самом товаре надо сделать карточку подобно этой _http://www.prom23.ru/catalog/stroitelnye-lesa/stroitelnye-lesa-ramnogo-tipa/id-lrsp30-max-h30m/
т.е написать калькулятор и встроить его в страницу. Если невозможно чтобы цена после расчета попадала в корзину,то просто выводить результат и кнопка купить на которой будет форма быстрого заказа(телефон имя)
сам калькулятор в экселе https://yadi.sk/d/2aDbf1Eqft9qg
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