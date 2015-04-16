Сделать изменения в шаблоне для WordPress

1)Необходимо сделать не большие изменения в меню шаблона для WordPress ( будет покупаться этот шаблон , Номер позиции: 53388, http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/53388.html)

2) Сделать форму для регистрации

3) Написать тексты для слоганов на главной станице ( тема сайта - Клуб помощи на дорогах. Организация экстренной технической помощи на дороге., доставка автозапчастей к месту поломки,доставка топлива, вызов эвакуватера)

4) Установить сайт на хостинг

Жду предложений по стоимости и времени выполнения работ....