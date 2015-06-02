Настройка инфоблоков Битрикс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки104 просмотра

Нужно настроить правильно вывод инфоблоков на сайте ручные-работы.рф

1) Чтобы телефон и почта в шапке сайта редактировались в публичной части

2) Раздел услуги при клике на услугу выводилось детальное описание услуги.

3) Выводилось правильные Title страниц

4) На главной странице баннеры сделать Инфоблоком отдельным

5) Отзывы на главной сделать отдельным инфоблоком.

10 лет назад
kmkapital
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

recast
Артём 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

recast
Артём 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад