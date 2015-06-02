Необходимо улучшить отображение сайта на всех разрешениях и устройствах---сейчас на данный момент не все детали корректно отображаются. Проверять по http://quirktools.com/screenfly/ и web-developer В заявке обязательно указывайте стоимость и примерные сроки и обязательно ...
Настройка инфоблоков Битрикс
Нужно настроить правильно вывод инфоблоков на сайте ручные-работы.рф
1) Чтобы телефон и почта в шапке сайта редактировались в публичной части
2) Раздел услуги при клике на услугу выводилось детальное описание услуги.
3) Выводилось правильные Title страниц
4) На главной странице баннеры сделать Инфоблоком отдельным
5) Отзывы на главной сделать отдельным инфоблоком.
Выбранный исполнитель
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