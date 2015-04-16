Скриншоты страниц в приложении ВЁРСТКА УЖЕ ГОТОВА, т.е. верстать ничего не нужно Обязательно использовать плагин Advanced Custom Fields в полной мере фотогалерея с подкатегориями информационные страницы новости, контакты ...
Доработка сайта на Joomla
Требуется Joomla-разработчик для мелкой доработки сайта по ТЗ.
Вкратце: изменить формирование ссылок, подкорректировать кой-какие модули, в общем работы на пару часов.
Описывайте ваш опыт работы с Joomla. Без опыта не рассматриваю.
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