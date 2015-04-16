Доработка сайта на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок124 просмотра

Требуется Joomla-разработчик для мелкой доработки сайта по ТЗ.

Вкратце: изменить формирование ссылок, подкорректировать кой-какие модули, в общем работы на пару часов.

Описывайте ваш опыт работы с Joomla. Без опыта не рассматриваю.

Joomla
10 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров