Установить вёрстку на движок Wordpress + перенести инфу со старого

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок176 просмотров

Скриншоты страниц в приложении

ВЁРСТКА УЖЕ ГОТОВА, т.е. верстать ничего не нужно

Обязательно использовать плагин Advanced Custom Fields в полной мере

фотогалерея с подкатегориями

информационные страницы

новости, контакты

опыт работы с указанным или идентичным плагином обязателен

бюджет 3500

Срок очень срочный, 1-2 дня

WordPress
10 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров