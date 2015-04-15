Суть проблемы в том, что модуль выгружает файл эксель, при открытии которого пишет: не удается открыть файл, так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми. Убедитесь, что файл не поврежден и расширение его имени ...
Установить вёрстку на движок Wordpress + перенести инфу со старого
Скриншоты страниц в приложении
ВЁРСТКА УЖЕ ГОТОВА, т.е. верстать ничего не нужно
Обязательно использовать плагин Advanced Custom Fields в полной мере
фотогалерея с подкатегориями
информационные страницы
новости, контакты
опыт работы с указанным или идентичным плагином обязателен
бюджет 3500
Срок очень срочный, 1-2 дня
Заявки фрилансеров
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