Сверстать тему для WooCommerce(WordPress) + немного настройки

1. Часть

Нужен человек который сверстает (дизайн рисуется), на PHP + CSS (то есть чтобы растягивалось на всех МОБИЛЬНЫХ девайсах (Android мобильных и планшетах и iPhone+iPad+iTouch+iPod) как надо, не влияя на качество графики).

Возможно будет пара элементов которые буду картинками но не более того.

2. Часть

Показать что куда добавлять, чтобы корректно работало в WooCommerce. Показать как загружать товары\усгули из 1с туда, и как потом обновлять их (например если именились цены, по SKU номеру)

сроки 2-4 дня, мое полное присутствие и тестирование в режиме онлайн.