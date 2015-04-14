Написать плагин для WordPress

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На данный момент это является самописным кодом для WordPress, который позволяет зарегистрированным пользователям публиковать объявления.

Суть проста. Зарегистрированный пользователь публикует что-то типа новости, которая имеет дополнительные поля типа цены, города, телефона и прочего. Данная новость попадает в админку с постами в самом WP как черновик от автора. Админ проверяет новость и одобряет ставя ей специальный тег, например "Объявления iPhone" Именно по этому тегу и сделаны рубрики объявлений. Однако данные теги не публикуются на главной странице сайта, а публикуются только в специальном разделе ***.ru/board/.

Так как сейчас все это прописано прям в двиг, то не можем обновит WP. Надо все это вытщить в отдельный плагин, изменить дизайн (уже нарисаован в PSD) и потом поставить на новый WP.

Если все будет сделано хорошо, то будет еще много заданий по данному движку.

WordPress
10 лет назад
diremezov
Дмитрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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