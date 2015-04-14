Доработать (поправить) шаблон страницы WP - (Произвольными полями)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок134 просмотра

Требуется программист Wordpress, опытный, работающий с Произвольными полями.

Необходима правка шаблона - страница strahovoy-urist.ru/avtoekspertiza

Внедрить новые поля http://joxi.ru/Drla03wTk1kJmP

+ поправить шаблон strahovoy-urist.ru/avtoekspertiza-ocenka-dtp

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P.S.: КИДАЛЫ И МОШЕННИКИ НЕ ПИШИТЕ! Ибо плачу только по факту выполнения работы.

P.P.S: Ответственные и профессиональные исполнители могут рассчитывать на Постоянное! сотрудничество.

За информацией в личку.

WordPress
10 лет назад
PAUL01
Влад 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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