Сделать форму ОС на WordPress

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка142 просмотра

Нужна помощь в интеграции красивой формы обратной связи на сайт wp.

Пример формы обратной связи http://take.ms/ZmScq

Нужен специалист которые отлично и быстро работает на WordPress.

Подробнее в скайпе.

WordPress
10 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров