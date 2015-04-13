Доработать шаблон в wordpress

Сайт gameview.org.

Подробности по пунктам:

1) в левом верхнем углу разместить логотип (предоставляется) название сайта справа от логотипа

2) главная страница, справа есть блок «популярное» там должны быть фото в уменьшенном размере наиболее просматриваемых\комментируемых статей

3) на главной, справа — необходимы еще 1–2 блока, возможно облако тегов и тд.

4) при просмотре статьи (при условии большого количества картинок) нужно улучшить стиль отображения + изменить блоки которые находятся справа (возможно здесь должны быть статьи с похожих тематик\тегов)

5) придумать футер сайта (там должны быть, как минимум, текст «о проекте», ссылки на социальные страницы (fb, vk.tw.odnoklas.) + email поддержки, так же форма подписаться на рассылку (анонсы))

Если нужно дополнительные сведения и материалы — предоставим.