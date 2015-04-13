Shop Script Premium

Нужно создать 2 новых слайдера для стиля wall компонента widgetkit. Сайт http://arseniy.ru/posm-shop-in-shop.html Там сейчас с нуля созданы 2 стиля с фоном на картинке, нужно создать еще 2 стиля, но без фона, просто фотки. ...