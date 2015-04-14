Требуется техническая оптимизация сайта WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Требуется техническая SEO-оптимизация сайта:

- Убрать дубли страниц

- Проанализировать и увеличить скорость работы сайта

- Настроить robots.txt

- Настроить Sitemap.xml

и т.д

Адрес сайта по запросу в личку.

Пишите сроки и цену примерную.

WordPress
10 лет назад
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров