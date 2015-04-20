Выполнить ряд задач на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки185 просмотров

Приветствую!

Стоит ряд задач:

1. Заменить хедер на слайдер

2. Установить модуль Instagram и вывести его на сайт

3. Настроить загрузку каталога меню через csv/xlsx (модуль уже стоит на сайте, нужно доделать саму загрузку в БД сайта)

Подробности во время переписки.

Исполнитель желательно с Украины.

Спасибо!

WordPress
10 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gromadchuk
Павел 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
10 лет назад
$50
1 день
Павел, отлично справился с поставленной задачей! Подходит к выполнения работы ответственно. Всегда на связи. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую!
Отличный заказчик. Задачи поставлены четко, оплата произведена в поставлены сроки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gromadchuk
Павел 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
10 лет назад