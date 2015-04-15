Доработки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки132 просмотра

Необходимо доработать сайт rieltor63.ru.

Доработки представлены в файле.

Работаю без предоплаты и по безопасной сделки.

10 лет назад
MrVlad2010
Влад 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров