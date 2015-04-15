Нужно выполнять натяжку верстки 1 страница на систему управления WP. И проработать функционал который указан в ТЗ. Техническое задание по запросу. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
Доработки по сайту
Необходимо доработать сайт rieltor63.ru.
Доработки представлены в файле.
Работаю без предоплаты и по безопасной сделки.
Заявки фрилансеров
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