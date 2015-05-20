Установка шаблона Wordpress и перевод на русский

Есть задача по шаблону Вордпресс

Надо - Откатить все изменения назад (то есть тупо голый новый шаблон)

Потом обновить шаблон до новой версии (вышла новая версия этого дизайна, есть в наличии)

Нужно, чтобы все пункты меню были как на шаблоне исходнике включены.

Перевести все пункты на русский язык как в админке, так и на самом сайте.

Желаемые сроки - 3-4 дня.

Указывайте суммы и сроки в заявке