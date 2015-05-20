Установка шаблона Wordpress и перевод на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок208 просмотров

Есть задача по шаблону Вордпресс

Надо - Откатить все изменения назад (то есть тупо голый новый шаблон)

Потом обновить шаблон до новой версии (вышла новая версия этого дизайна, есть в наличии)

Нужно, чтобы все пункты меню были как на шаблоне исходнике включены.

Перевести все пункты на русский язык как в админке, так и на самом сайте.

Желаемые сроки - 3-4 дня.

Указывайте суммы и сроки в заявке

WordPress
10 лет назад
Streetmachine
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Сделано в срок! переведено на профессиональном уровне) Нареканий нет)
+

Заявки фрилансеров

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад