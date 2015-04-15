Помогите поменять шрифт на сайте

Есть сайт на WP с установленным шаблоном (темой)

Поскольку шаблон англоязычный, то на английском отображается оригинальный шрифт шаблона, а на русском устанавливается дефолтный Ариал.

Не могу найти возможность заменить шрифт по дефолту на другой. Уже два плагина поставила, но они меняют шрифт по тегам, а не полностью.