Задача состоит в том, что нужен второй магазин на сайте, но на одном движке. OpenCart Обговаривается перенос статики и установка новых модулей.
Помогите поменять шрифт на сайте
Есть сайт на WP с установленным шаблоном (темой)
Поскольку шаблон англоязычный, то на английском отображается оригинальный шрифт шаблона, а на русском устанавливается дефолтный Ариал.
Не могу найти возможность заменить шрифт по дефолту на другой. Уже два плагина поставила, но они меняют шрифт по тегам, а не полностью.
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