Помогите поменять шрифт на сайте

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Есть сайт на WP с установленным шаблоном (темой)

Поскольку шаблон англоязычный, то на английском отображается оригинальный шрифт шаблона, а на русском устанавливается дефолтный Ариал.

Не могу найти возможность заменить шрифт по дефолту на другой. Уже два плагина поставила, но они меняют шрифт по тегам, а не полностью.

WordPress
10 лет назад
rapunzzelle
43 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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