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Создать интернет-магазин на программном каркасе Yii (версия 2)
Требуется создать, а лучше быстро поднять интернет-магазин на базе Ваших наработок.
В приложениях техническое задание и структура проекта.
Дизайн – yadi.sk/d/fYsE4wCOg2CGj
Условия работы:
- оплата только в рублях (не в USD);
- предоплата только для исполнителей с отзывами!;
- чёткость в исполнении сроков и доступность в скайпе.
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