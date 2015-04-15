Создать интернет-магазин на программном каркасе Yii (версия 2)

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется создать, а лучше быстро поднять интернет-магазин на базе Ваших наработок.

В приложениях техническое задание и структура проекта.

ТЗ – yadi.sk/i/mh_dRYO3g2CEH

Дизайн – yadi.sk/d/fYsE4wCOg2CGj

Условия работы:

- оплата только в рублях (не в USD);

- предоплата только для исполнителей с отзывами!;

- чёткость в исполнении сроков и доступность в скайпе.

Yii
10 лет назад
suleaman
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров