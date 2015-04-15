Доработка джумла 3.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки100 просмотров

Срочно нужен вебмастер для исправления небольших недочетов. Бюджет ограничен, поэтому прошу беспокоить тех, кто трезво оценивает стоимость работ. Нужно например фон сменить, в блоке наши работы убрать ссылку с описаний, сделать меню которое не скроллиться. Хочу видеть предложения уже с ценами на эти виды работ.

Joomla
10 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров