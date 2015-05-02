Перенести сайт с платформы шаблонов (викс) на Wordpress

Подробности в личку

урл сайта в приложении

Обязательно использование плагина Advanced Custom Fields:

каждая надпись и картинка должны редактироваться в странице в отдельных полях (легко настраивается)

Нужно подчистить верстку

Сайт должен выглядеть точно также, как сейчас на wix

Интернет-магазин, который там установлен подключается простым внедрением кода через iframe

этот код нужно вынести в одно из полей ACF

Бюджет 3000 руб.