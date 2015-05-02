Скриншоты страниц в приложении ВЁРСТКА УЖЕ ГОТОВА, т.е. верстать ничего не нужно Обязательно использовать плагин Advanced Custom Fields в полной мере фотогалерея с подкатегориями информационные страницы новости, контакты ...
Перенести сайт с платформы шаблонов (викс) на Wordpress
Перенести сайт с платформы шаблонов (викс) на Wordpress
Подробности в личку
урл сайта в приложении
Обязательно использование плагина Advanced Custom Fields:
каждая надпись и картинка должны редактироваться в странице в отдельных полях (легко настраивается)
Нужно подчистить верстку
Сайт должен выглядеть точно также, как сейчас на wix
Интернет-магазин, который там установлен подключается простым внедрением кода через iframe
этот код нужно вынести в одно из полей ACF
Бюджет 3000 руб.
Выбранный исполнитель
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