Обновление интернет магазина Joomla, создание мобильной версии

Здравствуйте!

Требуется обновить интернет магазин с Joomla 1.5 до Joomla 3 (или 2.5),и по умолчанию внедрить мобильную версию сайта. Используется Virtuemart 1.1.9 - его тоже соответственно обновить, как и все внутренние модули, скрипты и плагины, но при этом полностью сохранить текущий дизайн и функционала.

Сайт: http://www.xtremdiet.com/

Срок очень важен четкий - до 25 апреля.

Приступать к работе - сразу. Работа выполняется на тестовом сервере.

Если все выполняется успешно и точно в срок - есть точно таких же 4 сайта для обновления в работу.

Заранее спасибо за заявки!