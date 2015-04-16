Вёрстка и постановка на CMS магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок245 просмотров

Необходимо сверстать и поставить на движок интернет-магазин. ТЗ и привью макеты прикрепляем. Просим сообщить:

1. стоимость

2. сроки

3. платформу на которой будет собираться сайт (допустимы любые популярные CMS кроме Джумлы).

Заранее спасибо!

Joomla
10 лет назад
slonmedia
Денис 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров