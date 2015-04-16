Доделать корпоративный сайт на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок160 просмотров

Здравствуйте! Есть сайт ecostroy-ug.ru/ его нужно доделать до конца.

Что нужно:

-Исправить в дизайне картинки

-Наполнить контентом (все предоставлю)

-Добавить раздел партнеры

Joomla
10 лет назад
jan-kavkaz
Георгий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров