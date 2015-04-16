Сделать форму добавления элемента на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка102 просмотра

нужно сделать форму добавления элементов как на скрине и вывести эти свойства инфоблока в детальной.

10 лет назад
etulpan
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Был
5 лет назад

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