Скрипт подсчета количества просмотров страницы на ajax в WordPress

Есть скрипт который подсчитывает количество просмотров страницы, сохраняя значение в post meta поста через ajax, используя admin-ajax.php.

Все хорошо, скрипт работает, но при трафике под 100 000 в день, admin-ajax.php сильно нагружаеться.

Мы используем ajax для подсчета просмотров потому что установлен плагин кэширования и счетчик на html уже не срабатывает.

В общем нужно переделать этот скрипт и снизить нагрузку на admin-ajax.ru.